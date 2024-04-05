2024-04-05 17:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أن نسبة استجابة شركات مواقع التواصل الاجتماعي لحجب المحتويات المرفوضة ضعيفة جداً، فيما شددت على ضرورة احترام شركات مواقع التواصل قرار القضاء وحجب المحتويات المرفوضة. وقالت الياسري، في تصريح صحفي، إن “هنالك تعاوناً مشتركاً مع هيئة الإعلام والاتصالات، حيث وزارتنا مختصة بالجانب الفني والتنفيذي، أما الهيئة فهي مختصة بالجانب الإعلامي، […]

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات: العراقيون تركوا مشاهدة “الإباحي” وعلى الحكومة حجب “التيك توك” أولاً على Eishan.