2024-04-05 17:06:09 - المصدر: منصة إيشان

وجه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، بتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات. وذكرت المحافظة، في بيان، أن “محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنظيم عمل المولدات استعداداً لموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة”. وأضافت أن “الاجتماع شهد حضور معاون المحافظ لشؤون الطاقة ورؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية […]

ظهرت المقالة يا أصحاب المولدات الأهلية.. الحكومة تراقبكم أولاً على Eishan.