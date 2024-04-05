التعليم تصدر بيانا بشأن تمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية

2024-04-05 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بيانا بشأن تمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا إلى الصلاحيات القانونية المخول لها بتمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل من حملة اللقب العلمي الأستاذ والأستاذ المساعد فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التمسك بالسياقات والتفسيرات القانونية في حماية حقوق هذه الشريحة الهامة على صعيد تمديد الخدمات وضمان حقوقهم التقاعدية".وأضاف، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي يتابع باهتمام حثيث مسارات ونتائج التداول مع هيئة التقاعد الوطنية وصولا إلى عرضها أمام مجلس الوزراء على وفق مقتضيات المصلحة العامة".