بعد سقوط أجزاء من سقف مدرسة.. تربية واسط توضح الأسباب وتكشف نتائج تقريرها (فيديو)

2024-04-05 17:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية تربية محافظة واسط، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، تقريراً عن أسباب سقوط أجزاء من سقف أحدى المدارس في قضاء بدرة.

وقالت تربية واسط في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "حسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط طبقة الانهاءات في إحدى مدارس قضاء بدرة شرق مدينة الكوت وكذلك السياج الخارجي لمدرسة الرياض في ناحية تاج الدين شمال واسط، وجه مدير عام تربية واسط (عدنان علي حاجم) أمس قسم الابنية المدرسية زيارة المدرستين وتقديم تقرير مفصل عن الموقعين".

وأكد تقرير قسم الابنية المدرسية في مديرية تربية واسط، بحسب البيان "على المدرسة الواقعة في قضاء بدرة مشمولة بالازالة والبناء ضمن القرض الصيني" مشيرا الى، ان "هناك مدرسة تجري أعمال البناء فيها ضمن القرض الصيني قريبة من تلك المدرسة سيتم انتقال التلاميذ فيها حال الانتهاء من أعمال التشطيب".

وأضاف التقرير "تم اعداد كشف فني لمعالجة طبقة الانهاءات التي تعرضت للسقوط بسبب الرطوبة وقدم البناية".

ولفت الى "زيارة مدرسة الرياض الواقعة في ناحية تاج الدين ضمن الرقعة الجغرافية لقسم تربية العزيزية من قبل الكادر الهندسي وأعد كشفا فنيا متكاملا لإعادة بناء السياج الخارجي علما ان بناء تلك المدرسة يعود الى سبعينات القرن الماضي".

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