العراق يقترب من طاقة استخراجية تصل إلى 5 ملايين برميل نفط يوميا

2024-04-05 17:54:07 - المصدر: وكالة اليوم

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، اقتراب العراق من الوصول لطاقة استخراجية تصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً، وفيما كشف حجم الإنتاج الحالي من الغاز، بين أن العراق يقع في المرتبة 12 عالمياً في حجم الخزين، لافتاً إلى وجود خزين كبير في المناطق الغربية تسعى الوزارة لاستثماره عبر 15 رقعة استكشافية، مشيراً في الوقت نفسه إلى إقامة مشاريع لاستثمار 900 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في ذي قار والبصرة وميسان، فضلاً عن 600 مليون أخرى عبر شركة توتال الفرنسية.