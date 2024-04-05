إعادة افتتاح كنيسة في الموصل بعد ان حولها داعش الى مقر له

2024-04-05 18:00:10 - المصدر: قناة الثامنة

احتفل نحو 300 شخص من أبناء مدينة الموصل الجمعة على وقع التراتيل والزغاريد بإعادة افتتاح كنيسة أم المعونة الدائمة التي كان حولها مقاتلون في تنظيم داعش إلى مقر لشرطته "ديوان الحسبة". وفي كنيسة الكلدان الكاثوليك، التي يعود تاريخ بنائها إلى العام 1944، أنشد الحاضرون التراتيل أمام المذبح وتحت أعمدة الكنيسة الرخامية والرمادية، وقد حملت قبتا الكنيسة، ولونهما أحمر يخطف الأنظار، صليبين كبيرين. وقالت إلهام عبد الله، مدير المدرسة السابقة (74 عاما) للوكالة الفرنسية "انا فرحة جداً، انتظرت هذا اليوم" طويلاً. وأضافت "إن شاء الله تعود الحياة إلى ما كانت عليه، وتعود الأسر المسيحية". وقال عبد المسيح سليم، مدير مصرف سابق