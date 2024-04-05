2024-04-05 18:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، آتٍ بشكل مؤكد. وقال نصر الله خلال كلمته في يوم القدس: “كونوا متأكدين أنّ الرد الإيراني بشأن موضوع القنصلية الإيرانية آتٍ لا محالة”. وأضاف، أن “العلاقة مع ايران هو عنوان الكرامة والشرف ومن يجب ان […]

ظهرت المقالة نصر الله مخاطباً إسرائيل: الرد الإيراني آتٍ.. كونوا متأكدين أولاً على Eishan.