مسيرات حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في بغداد والمحافظات

2024-04-05 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنُظمت في العاصمة بغداد والمحافظات، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة تضامناً مع البلدان الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حشوداً من المواطنين نظموا مسيرة في بغداد والمحافظات؛ لإعلان تضامنهم مع البلدان الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي، بحضور شخصيات دينية وعشائرية وسياسية".وأضاف، أن "المشاركين في المسيرة نددوا بالجرائم الوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين ودمار كبير في البنى التحتية".يذكر أن يوم القدس العالمي هو حدث سنوي يقام كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لمعارضة الاحتلال الصهيوني للقدس، ويتم فيه حشد وإقامة التظاهرات المناهضة للصهيونية في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم.