القوات الأمنية تضرب الخريجين المتظاهرين وتصعقهم بالكهرباء في الديوانية (فيديو)

2024-04-05 18:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعرض متظاهرون من خريجي التربية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، الى الاعتداء والضرب من قبل قوات مكافحة الشغب.

وأفاد مصدر أمني، لـ"بغداد اليوم"، بان "مجموعة من الخريجين التربويين في محافظة الديوانية يطالبون بالاستثناء في التعيين أسوة مع اقرانهم بالمحافظات المجاورة، تعرضوا للضرب والاعتداء خلال محاولة تفريقهم من قبل الأجهزة الأمنية".

يشار الى ان تظاهرات خريجي التربية في الديوانية، مستمرة منذ 3 سنوات، وأقاموا اعتصامات منذ 9 أيام ومطلبهم الاستثناء أسوة بأقرانهم في النجف وذي قار.





بعد 3 سنوات من "نضالهم" .. القوات الأمنية تضرب الخريجين المتظاهرين وتصعقهم بالكهرباء في الديوانية pic.twitter.com/8lTCdbVVoo — وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) April 5, 2024















