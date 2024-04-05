بعد قرطبة.. الإعمار تعلن موعد افتتاح مجسر الشالجية

2024-04-05 18:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن موعد افتتاح مجسر الشالجية في جانب الكرخ ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجسر الشالجية واحد من مشاريع المرحلة الأولى لفك الاختناقات المرورية وهو جزء من مشروع تقاطعي (طوبجي - شالجية)، ووصل حالياً إلى مراحل إنجاز متقدمة".

وأضاف "تم صب الفضاءات الخاصة بالمجسر كافة، ويجري العمل حالياً في مقتربات الصعود والنزول"، مؤكدا، أن "المجسر سيدخل الخدمة خلال شهر من الآن".

ويأتي اعلان وزارة الاعمار عقب يومين من افتتاح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مجسر قرطبة في الباب الشرقي وسط بغداد، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة.

وأكد وزير الإعمار بنكين ريكاني ، خلال افتتاح مجسر قرطبة، أنه "سيتم في كل شهر إدخال مشروع جديد إلى الخدمة من مشاريع فك الاختناقات المرورية، ويتم وضع حجر الأساس لمشروع آخر".

وكانت وزارة الإعمار أعلنت بوقت سابق عن افتتاح مجسر الشالجية قبل منتصف عام 2024.



