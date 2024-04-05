توجيهات مباشرة من بغداد.. متهم اخر بسرقة القرن في ديالى بقبضة العدالة

2024-04-05 18:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية سرقة القرن في محافظة ديالى الى شخصين اثنين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عدد المعتقلين على خلفية سرقة القرن في ديالى ارتفع الى شخصين اثنين بينهما موظفة بعد مداهمات جرت لمنازل عدة في بعقوبة وضواحيها وفق أوامر قضائية رسمية".

وأضاف المصدر، انه "لا يوجد حتى الان جرد رسمي حول عدد الأموال المسروقة او المختلسة من قبل المتورطين لكنها قد تكون مفاجئة كبيرة لان عمليات الجرد والتدقيق الأولية تدلل بان حجمها كبير ولا يمكن الإفصاح عن التطورات المثيرة التي جرت خلال الساعات الماضية بسبب حساسة التحقيق واهميته".

وأشار الى ان "مسؤولين كبار في بغداد اصدروا توجيهات مباشرة بضرورة دعم حكومة ديالى في إجراءات التعامل واحتواء سرقة القرن وكشف خيوطها والسعي الى تعقب جميع الأسماء المتورطة في خارج المحافظة او البلاد من خلال تعميم قائمة الأسماء بشكل فوري"، مؤكدا ،ان "رئاسة مجلس الوزراء تتابع عن كثب حيثيثات القضية ومستجداتها خاصة مع طلب عدد من النواب بتدخل من قبل الحكومة من اجل كشف خفايا سرقة القرن التي قد تكون بداية كشف ملفات اكثر خطورة".

وكان مصدر امني، اعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، الإطاحة بأحد المتورطين بـ "سرقة القرن" في محافظة ديالى، فيما أشار الى الاستمرار بملاحقة وتعقب شركائه.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة القت القبض على احد (المُختلسين) في قضية الـ 9 مليارات في ديالى"، مبينا أن "العملية جرت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، أثر صدور امر القاء قبض من الجهة القضائية المعنية بناءً على طلبٍ مستعجل من محافظ ديالى وكالةً كريم علي اغا".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات تفيد بان القوة الأمنية الخاصة المُداهمة لم تعثر على شركائه في الجريمة، الا انها تتعقب حركة تنقلهم"، مُحذرة من "التستر عليهم وأخفاءهم أو تسهيل هروبهم".

وتابع، ان "المختلس أعترف بتفاصيل الجريمة"، مؤكدا انه "تم توثيق أقواله ابتدائيا ريثما يتم استكمال التحقيق وتوثيق أقواله قضائيا".

وفي سياق متصل، أشار المصدر الى أن "اللجنة التحقيقية الخاصة التي وجه بها المحافظ وكالةً، بدأت أعمالها بخصوص المبالغ المسروقة والتي لم يتم تحدد قيمتها رسميا لحد الان، الا انها قد تصل الى 9 مليارات وفق المعلومات الاولية وبيانات النواب".

وكان مصدر حكومي في محافظة ديالى قد كشف، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بالمحافظة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومنع سفر الأسماء المتورطة في سرقة القرن (الجديدة).

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى"، لافتا الى انه "تم التنسيق مع الأجهزة الامنية من اجل منع سفر الأسماء المتورطة خارج البلاد".

وأضاف "كما ستعمل اللجنة على اجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الإرهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الأموال المخصصة لهم"، مشددا على ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الأموال".