2024-04-05 19:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أفاد الإعلام اللبناني، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة لتعيد للذاكرة سيرة الضابط اللبناني الذي أسس جيشاً للدفاع عن “تل أبيب”. وذكر الإعلام اللبناني أن “الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت منزل قائد جيش العملاء السابق أنطوان لحد وسط مدينة مرجعيون”. وأشارت إلى أن “منزل لحد سابقا، تستخدمه حركة أمل منذ التحرير […]

ظهرت المقالة “سيرة أشهر الخونة”.. إسرائيل تقصف منزل ضابط أسس جيشاً للدفاع عن تل أبيب أولاً على Eishan.