2024-04-05 19:06:09 - المصدر: منصة إيشان

توقّع المتنبئ الجوي صادق عطية، أن يشهد العراق أمطاراً متفاوتة الشدة في بعض المناطق بدءاً من يوم غد السبت. وكتب عطية منشوراً تابعته “إيشان”، أن “منخفضاً جوياً يندفع غداً السبت نحو أجواء البلاد، وتكون غائمة جزئيا في شمال البلاد بالنهار وبعدها تندفع نحو باقي المدن”، مشيراً إلى أن “الهطول يوم السبت يشمل نينوى والأنبار ودهوك […]

ظهرت المقالة رغم ارتفاع الحرارة.. أمطار جديدة في العراق بدءاً من يوم غد أولاً على Eishan.