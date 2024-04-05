2024-04-05 19:06:09 - المصدر: منصة إيشان

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد، بعد أيام، حاملاً معه ملفات حيوية وشائكة في العلاقات بين البلدين. ويأمل الرئيس التركي في العودة إلى أنقرة بموافقة بغداد على إطلاق يد القوات التركية شمال العراق. حسب محليين عراقيين، وفي المقابل، يملك العراق أوراق الاستثمار والأمن لطرحها على طاولة المفاوضات التي ستجري في قلب العاصمة العراقية، وتتخللها […]

ظهرت المقالة على ماذا سنفاوض أردوغان في بغداد؟.. عراق السيادة بوجه التمدد العثماني أولاً على Eishan.