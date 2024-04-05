بعد أشهر من "قبض اليد".. أسواق كردستان تنتظر العيد ونتائج "الحل المناسب"

2024-04-05 19:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، بأن الحركة الاقتصادية في إقليم كردستان ستعاود الانتعاش مع حلول العيد.

وقال حيدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "في حال تم منح الموظفين الراتب قبل عطلة العيد ومع دخول أعداد كبيرة من السياح خلال العيد فنحن مقبلون على انتعاش يعوض الكساد الذي حصل لأسواق الإقليم".

وأضاف أن "أسواق كردستان عانت من الشلل التام، نتيجة تأخر صرف الرواتب، والآن مع حل الأزمة بشكل تدريجي، فمن المؤكد أن الكثير من القطاعات الاقتصادية ستعاود الانتعاش، كون المواطن كان يختصر حاجاته والشراء على الأشياء الضرورية وأهمها الطعام والدواء".

وكانت حكومة اقليم كردستان، قد اعلنت التوصل الى "حل مناسب" مع بغداد بشأن الرواتب، مؤكدة انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.