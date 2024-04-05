2024-04-05 19:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، ان طاقة العراق الاستخراجية تقترب من 5 ملايين برميل يومياً".

وقال عبد الغني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، "إنتاج العراق من الغاز يصل حالياً إلى 3200 مليون قدم مكعب قياسي" لافتا الى، ان "العراق في المرتبة الـ 12 عالمياً بحجم الخزين من الغاز".

وأضاف "لدينا 15 رقعة في المناطق الغربية تحتوي على كميات كبيرة من الغاز" مبينا ان "العقود مع شركة (توتال) تستهدف استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز".

وأوضح وزير النفط "نستثمر حالياً 62% من كميات الغاز بالبلاد وتحركنا لاستثمار ما تبقى" مشيرا الى ان "جولتي التراخيص الخامسة والسادسة تستهدفان 30 رقعة نفطية وغازية".

وتابع عبد الغني "ننفذ مشاريع لاستثمار 500 مقممق من الغاز في ميسان وذي قار، وهناك مشروعان لاستثمار 400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في البصرة".