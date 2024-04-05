تربية الأنبار: عمل مستمر لإنجاز 140 مدرسة في المحافظة

2024-04-05 20:36:01 - المصدر: واع

الانبار - واع - احمد الدليميأحصت مديرية تربية الأنبار، اليوم الجمعة، عدد المدارس المنجزة، وفيما أكدت وجود عمل مستمر لبناء 140 أخرى، أوضحت الموقف بشأن المدارس الكرفانية.وقال مدير تربية الأنبار نافع حسين علي ، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "عدد المدارس المنجزة في المحافظة بلغ 33 مدرسة، توزعت بين مشاريع المحافظة والقرض الصيني ومشاريع وزارة التربية رقم 1".وأضاف، "أما المشاريع الحالية قد الإنجاز فهي تتوزع كالتالي: 50 مدرسة ضمن مشاريع محافظة الأنبار، و51 مدرسة ضمن مشاريع القرض الصيني، و39 ضمن مشاريع وزارة التربية رقم 1، وتراوحت نسب الإنجاز في جميع المدارس ما بين 50-65% ".وأكد على عدم وجود مدارس طينية في المحافظة ووضع خطة بخصوص المدارس الكرفانية لإقامة مدارس مشيدة في أماكنها ووضعت ضمن موازنة عامي 2023-2024 وهي حالياً في قيد الإحالة".