تربية الأنبار: عمل مستمر لإنجاز 140 مدرسة في المحافظة
2024-04-05 20:36:01 - المصدر: واع
الانبار - واع - احمد الدليمي
أحصت مديرية تربية الأنبار، اليوم الجمعة، عدد المدارس المنجزة، وفيما أكدت وجود عمل مستمر لبناء 140 أخرى، أوضحت الموقف بشأن المدارس الكرفانية.
وقال مدير تربية الأنبار نافع حسين علي ، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "عدد المدارس المنجزة في المحافظة بلغ 33 مدرسة، توزعت بين مشاريع المحافظة والقرض الصيني ومشاريع وزارة التربية رقم 1".
وأضاف، "أما المشاريع الحالية قد الإنجاز فهي تتوزع كالتالي: 50 مدرسة ضمن مشاريع محافظة الأنبار، و51 مدرسة ضمن مشاريع القرض الصيني، و39 ضمن مشاريع وزارة التربية رقم 1، وتراوحت نسب الإنجاز في جميع المدارس ما بين 50-65% ".
وأكد على عدم وجود مدارس طينية في المحافظة ووضع خطة بخصوص المدارس الكرفانية لإقامة مدارس مشيدة في أماكنها ووضعت ضمن موازنة عامي 2023-2024 وهي حالياً في قيد الإحالة".
أحصت مديرية تربية الأنبار، اليوم الجمعة، عدد المدارس المنجزة، وفيما أكدت وجود عمل مستمر لبناء 140 أخرى، أوضحت الموقف بشأن المدارس الكرفانية.
وقال مدير تربية الأنبار نافع حسين علي ، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "عدد المدارس المنجزة في المحافظة بلغ 33 مدرسة، توزعت بين مشاريع المحافظة والقرض الصيني ومشاريع وزارة التربية رقم 1".
وأضاف، "أما المشاريع الحالية قد الإنجاز فهي تتوزع كالتالي: 50 مدرسة ضمن مشاريع محافظة الأنبار، و51 مدرسة ضمن مشاريع القرض الصيني، و39 ضمن مشاريع وزارة التربية رقم 1، وتراوحت نسب الإنجاز في جميع المدارس ما بين 50-65% ".
وأكد على عدم وجود مدارس طينية في المحافظة ووضع خطة بخصوص المدارس الكرفانية لإقامة مدارس مشيدة في أماكنها ووضعت ضمن موازنة عامي 2023-2024 وهي حالياً في قيد الإحالة".