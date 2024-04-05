دجلة الجامعة يواجه الدفاع الجوي في نصف نهائي بطولة الكأس بكرة السلة
2024-04-05 20:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
يلتقي فريق دجلة الجامعة نطيره الدفاع الجوي، اليوم الجمعة، على قاعة الشعب المغلقة لحساب نصف نهائي بطولة الكأس بكرة السلة.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): بأن "فريق دجلة الجامعة سيلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الدفاع الجوي على قاعة الشعب المغلقة لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة بطولة الكأس ، بينما سيستضيف فريق الحلة الشرطة في المواجهة الثانية التي ستجري بنفس التوقيت الأحد المقبل في قاعة نادي الحلة".
يلتقي فريق دجلة الجامعة نطيره الدفاع الجوي، اليوم الجمعة، على قاعة الشعب المغلقة لحساب نصف نهائي بطولة الكأس بكرة السلة.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): بأن "فريق دجلة الجامعة سيلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الدفاع الجوي على قاعة الشعب المغلقة لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة بطولة الكأس ، بينما سيستضيف فريق الحلة الشرطة في المواجهة الثانية التي ستجري بنفس التوقيت الأحد المقبل في قاعة نادي الحلة".