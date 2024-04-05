دجلة الجامعة يواجه الدفاع الجوي في نصف نهائي بطولة الكأس بكرة السلة

2024-04-05 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي فريق دجلة الجامعة نطيره الدفاع الجوي، اليوم الجمعة، على قاعة الشعب المغلقة لحساب نصف نهائي بطولة الكأس بكرة السلة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): بأن "فريق دجلة الجامعة سيلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الدفاع الجوي على قاعة الشعب المغلقة لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة بطولة الكأس ، بينما سيستضيف فريق الحلة الشرطة في المواجهة الثانية التي ستجري بنفس التوقيت الأحد المقبل في قاعة نادي الحلة".