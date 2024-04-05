بعد تسجيل أعلى درجة تاريخية.. "هبة ربانية" لطقس العراق خلال ايام عيد الفطر

2024-04-05 20:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، انخفاض درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر المبارك بمعدل 7 درجات على الاقل.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "درجة الحرارة اليوم وصلت الى 35 مئوية ونتوقع ان تصل الى 37 مئوية يوم غد لكن الوضع سيكون مختلفا مع بداية عيد الفطر المبارك مع قدوم كتلة بادرة تقود الاجواء الى مرحلة من البرودة مع انخفاض درجات الحرارة".

واضاف، ان "اغلب المحافظات ستشهد مع اولى ايام العيد درجات حرارة العظمى عند 30 مئوية اي انها اقل من الحالي وهي هبة ربانية ستساعد الاسر على الاحتفال والخروج للمناطق خلال ايام العيد".

واشار الى ان "بعض مناطق البلاد ومنها البصرة وميسان وواسط ستتعرض الى هطول امطار خفيفة ابتداء من بعد ظهر الاحد القادم والى منتصف الليل مع وجود سقوط قطرات امطار في محافظات اخرى ولكنها تبقى ضمن حدود ضعيفة"، لافتا الى انه "لايوجد اي مؤشر على هطول امطار غزيرة خلال ايام عيد الفطر المبارك".

ويوم امس الخميس، اكدت هيئة الانواء الجوية انه من المتوقع ان تسجل بغداد الجمعة 5 ابريل، 35 درجة مئوية، وكانت اعلى درجة مسجلة لنفس هذا اليوم خلال السنوات الماضي هي 27 درجة في عام 1998.



