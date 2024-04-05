كردستان تصرف راتبين لموظفيها خلال اسبوع واحد

2024-04-05 20:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم السبت المقبل حيث سيتم إنجازها قبل عيد الفطر".

وأوضحت، ان "هذا الجدول منظم وفقا للتمويل الذي يُرسل من بغداد وفي حال وجود أي تغيير في موعد ارسال التمويل فيطرأ تغيير على الجدول أيضاً".

وينتهي جدول الصرف يوم 8 نيسان وهذه أول مرة تصرف حكومة كردستان راتبين في اسبوع واحد.