2024-04-05 21:18:09 - المصدر: منصة إيشان

برأ جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، نفسه من انتحار أحد مقاتليه من مقر عمله في بناية وسط مطار بغداد الدولي. وقال الجهاز في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “يعرب عن اسفه لقيام احد مقاتليه ليلة امس بالانتحار في مقر عمله وبعد اجراء التحقيقات العاجلة وباعلى المستويات تبين ان سبب الانتحار هو (مشاكل عائلية) لاتمت لجهازنا […]

ظهرت المقالة جهاز مكافحة الإرهاب يبرئ نفسه من انتحار احد مقاتليه.. “مشاكل عائلية” أنهت حياته أولاً على Eishan.