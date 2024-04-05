2024-04-05 21:18:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف مسؤول عراقي لصحيفة سعودية، اليوم الجمعة، عن موقف الحكومة العراقية من تهديد كتائب حزب الله بشأن تجهيز مقاتلين في الأردن. وقال المسؤول العراقي، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن ” العراق لن يسمح بانتهاك سيادة الأردن، بعد إعلان كتائب حزب الله استعدادها لتسليح المقاومين في الجارة الغربية”. وتعهدت كتائب حزب الله في العراق بتجهيز مقاتلين أردنيين […]

ظهرت المقالة بعد تهديد “الكتائب” بتجنيد مقاتلين في الأردن.. مسؤول لصحيفة سعودية: العراق لن يسمح بذلك أولاً على Eishan.