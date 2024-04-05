كلوب يكشف ما يحتاجه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

2024-04-05 21:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، اليوم الجمعة، ما يحتاجه فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.وقال كلوب: إن" الريدز يجب أن يحقق نتائج مثالية حتى نهاية الموسم بداية بمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد إذا أراد التفوق على آرسنال ومانشستر سيتي والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".وعند سؤاله إذا ما كان يجب أن يكون الفريق مثاليا للتتويج قال كلوب: "من الواضح أن هذا الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز".وأضاف: "لذا إذا كان السباق متقاربا فإن ذلك هو أفضل مكان يمكنك أن تكون فيه".وتابع المدرب الألماني: "نحن في السباق وهذا جيد، والآن علينا مواصلة القتال، هذا هو الوضع من الواضح أن المباراة القادمة هي المباراة الكبيرة، هذا هو الحال دائما".ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن آرسنال وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي قبل ثماني جولات على النهاية.وأتم كلوب: "قال أحدهم إن لدينا أفضل جدول مباريات، لقد نظرت إليه ولا أعرف حقا كيف يمكن أن يكون لديه هذه الفكرة".وأكد: "ربما أكون سلبيا للغاية، لكنها منافسة صعبة، أمام منافسين جيدين لكننا مستعدون، ونريد أن نكون في تلك المعركة".ويسعى كلوب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في موسمه الأخير مع النادي، وكان اللقب الأول والوحيد موسم 2019/2020.وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة موسم 2021/2022.وفاز ليفربول الموسم الحالي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ويمكن أن يتوج بلقب الدوري الأوروبي حيث تأهل إلى ربع النهائي.