المركزي يعلن شمول الشباب ومنتسبي القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين بالقروض

2024-04-05 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن شمول شرائح الشباب ومنتسبي القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين بالقروض.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "المصرف العقاري يقوم حالياً بإحصاء وترتيب القروض السابقة ومراجعتها ومن ثم سيقوم بفتح رابط التقديم مجدداً"، مبينا ان" مبادرة البنك المركزي الإقراضية موجودة بوجود التمويل الإضافي".

وأضاف، أن" قيمة المبادرة كحد أعلى تصل الى 150 مليون دينار"، موضحا أن" المبادرة تشمل 4 فئات هم الشباب ومنتسبي القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين ".

وأشار الى أن" كثير من المواطنين استفادوا من مبادرات البنك الإقراضية، وهنالك طلب مستمر على القروض".

ولفت خلف إلى أن "البنك المركزي لم يوقف قروض الإسكان لكن بحسب السياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ العام الماضي، فإن إجمالي الاموال المخصصة لهذا النوع من القروض تم تحديدها بمبالغ اقل مما كان في السابق حيث ان القروض موجودة ولكن الأموال التي خصصت للمصرف العقاري كانت مفتوحة لحد ما في السابق".

وبين، أن" هناك تحديداً من قبل البنك المركزي وفق الأساس النقدي التي يراها لتحقيق مصلحة الاقتصاد العراقي و السياسة النقدية"، مبينا أن" البنك المركزي العراقي وبسبب الظروف التي مر بها العراق عام 2014 اطلق مبادرات مهمة جدا للاقتصاد العراقي في عام 2015، وكانت عبارة عن مبادرة واحد تريليون ومبادرة أخرى عن طريق المصارف المتخصصة بخمسة تريليون دينار عراقي".

ونوه نائب محافظ البنك، إنه" بمرور الزمن توسعت المبادرات والآن وصلت لحدود 13 تريليون دينار عراقي، حيث أصبح الواحد تريليون اربعة تريليون وأكثر، والخمسة تريليون باتت اكثر من عشرة تريليون".

وأشار خلف الى، ان "التمويل كان موجود وفق السياسة النقدية في تلك الفترة التي سميت بالسياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي، ولكن بعد 2023 وبسبب الظروف الاقتصاد بشكل عام اخذ البنك اتجاه مغاير للسياسة المالية".

وأكد أن "قطاع الإسكان هو من قاد المبادرات مقارنة بالقطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي والسياحي والصناعي، بسبب وجود نقص في الوحدات السكنية في البلاد، إضافة الى نتيجة توفر الدعم وبسعر فائدة 5‎%‎ فقط لمدة عشرين سنة لقرض يصل الى 150 مليون دينار حيث إن المواطن قادر على شراء عقار بهكذا نوع من القروض وربما أكثر".



