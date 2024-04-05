جهاز مكافحة الإرهاب يوضح بشأن انتحار أحد منتسبيه في مقر عمله

2024-04-05 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، بشأن انتحار أحد منتسبيه في مقر عمله.

وأعرب الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، عن اسفه "لقيام أحد مقاتليه ليلة أمس بالانتحار في مقر عمله وبعد اجراء التحقيقات العاجلة وبأعلى المستويات تبين ان سبب الانتحار هو (مشاكل عائلية) لاتمت لجهازنا ووحدته التي ينتسب اليها بأي صلة لامن قريب ولا من بعيد".

وبين، ان "جهاز مكافحة الارهاب وامتثالا لأوامر رئيس الجهاز الفريق الركن كريم التميمي يولي اهتماما خاصا لمتابعة التفاصيل الدقيقة لكافة مقاتليه والوقوف على احوالهم النفسية والاجتماعية والمعاشية ويؤكد التوجيهات الدائمة له بان يبذل القادة والآمرين جهدهم في سبيل تحقيق افضل وسائل الراحة والعيش الكريم للمقاتلين".

وكان مصدر أمني في العاصمة بغداد، أفاد أمس الخميس، بوفاة منتسب بجهاز مكافحة الارهاب اثر سقوطه من برج تدريبي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "منتسبا في قيادة العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الارهاب سقط من اعلى البرج التدريبي الجبلي اثناء الاستراحة داخل معسكر النصر في مطار بغداد الدولي".

واضاف، ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادثة تصنف كانتحار".