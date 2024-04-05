هيئة الإعلام تطلق استبانة لاستطلاع آراء الجمهور عن أداء المؤسسات الإعلامية

2024-04-05 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأطلقت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، استبانة لاستطلاع آراء الجمهور العراقي عن أداء المؤسسات الإعلامية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "باشرت بإجراء استبانة لاستطلاع آراء الجمهور العراقي حول أداء المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد"، لافتة، إلى أن "الاستبانة تهدف إلى دراسة تفضيلات الجمهور العراقي وتعرضهم للمنصات الإعلامية العراقية الراسخة والحديثة وذلك في إطار العمل على تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم الصالح العام".وأضافت، أن "كوادرها في بغداد ومحافظات العراق الأخرى استنفرت لتوزيع الاستبانة على مختلف شرائح الجمهور، والتي تضمنت أسئلة متعددة حول عمل المؤسسات الإعلامية والتطويرات المطلوبة لإدخالها ضمن منظومة عملها"، مبينة، أنها "قامت بتنظيم استبانة إلكترونية تم توزيعها عبر الرسائل النصية SMS على آلاف مستخدمي شبكات الهاتف النقال العاملة في البلاد".