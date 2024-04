هيئة الإعلام والاتصالات تطلق استبانة لاستطلاع آراء الجمهور العراقي عن أداء المؤسسات الإعلامية

2024-04-05 22:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:باشرت هيئة الإعلام والاتصالات بإجراء استبانة لاستطلاع آراء الجمهور العراقي حول أداء المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد. وذكرى بيان للهيئة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الاستبانة تهدف الى “دراسة تفضيلات الجمهور العراقي وتعرضهم للمنصات الإعلامية العراقية الراسخة والحديثة وذلك في إطار العمل على تطوير عمل هذه المؤسسات بما...

