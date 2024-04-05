كربلاء يؤكد جهوزيته لملاقاة الحدود في دوري نجوم العراق

2024-04-05 22:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارأكد نادي كربلاء، اليوم الجمعة، جهوزيته لملاقاة الحدود يوم غد السبت، على ملعب الساحر أحمد راضي في نادي الكرخ، ضمن مباريات الجولة 21 لدوري نجوم العراق.وقال المدير الإداري لنادي كربلاء عامر الموسوي لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "الفريق عازم على التعويض لمصالحة جمهوره في مباراة الغد".وأضاف الموسوي، أن "الفريق سيفتقد لخدمات قلب الدفاع علي صالح بداعي الحرمان، والمحترف عقيل صيوان للإصابة، أما بقية اللاعبين فهم في جهوزية عالية للمباراة".ويحتل نادي كربلاء المركز الخامس عشر في سلم ترتيب فرق الدوري بـ 19 نقطة.