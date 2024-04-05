خطوة جديدة تقرب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد

2024-04-05 22:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاقترب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خطوة جديدة من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المقربون من مبابي بدأوا الاستعدادات لوصول اللاعب المتوقع إلى مدريد، بحيث يكون تكيفه فوريا قدر الإمكان بمجرد وصوله إلى العاصمة الإسبانية".وأضافت: "من بين الخطوات التي تؤكد اقتراب مبابي من الملكي هو أن المقربين منه، بدأوا عملية البحث عن منزل جديد بالعاصمة الإسبانية، حيث يريدون العيش في منطقة لاموراليخا الفاخرة في مدريد".وينتهي عقد مبابي مع باريس في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه "أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل".