السيد السيستاني يبدي أسفه العميق لعجز العالم عن إيقاف حرب الإبادة في غزة

2024-04-05 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأبدى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، أسفه العميق لعجز العالم عن إيقاف حرب الإبادة في غزة.وذكر مكتب المرجع الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "سماحة السيد السيستاني دام ظله استقبل عائلة الطفلة اللبنانية أمل الدرّ التي استشهدت إثر اعتداء اسرائيلي على جنوب لبنان مؤخراً، وأبدى سماحته تعاطفه مع عائلتها ودعا لهم بالصبر والسلوان، كما دعا للشعب اللبناني الكريم – ولا سيما أهالي الجنوب – بالخير والبركة وأن يجنّبهم الله كل سوء ومكروه."وأشار السيد السيستاني، الى "تواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة وأبدى أسفه العميق لعجز العالم أو تعاجزه عن إيقافها".