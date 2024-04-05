السيد الحكيم: العراق في عيون الآخرين يختلف عن نظرة أهله الغارقين في التفاصيل

2024-04-05 22:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

في رحاب شهر رمضان المبارك، التقينا جمعا من شيوخ ووجهاء الكرادة الشرقية في حسينية عبد الرسول علي، وباركنا لهم الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل ودعونا للجميع بالرحمة والعتق من النيران.

واستذكرنا معهم العلاقة التي جمعتنا بهم في محطات تاريخية مهمة، وأشدنا بدور عوائل الكرادة في مرحلة مواجهة الدكتاتورية وبناء العراق الجديد، وأكدنا أن الكرادة محطة مهمة في التنوير الإسلامي وانطلق منها مئات الأعلام في مسيرتهم العلمية والتثقيفية.

بيّنا أن تاريخ العراق وتأثيره جعله عرضة للاستهداف، واستذكرنا التفجيرات الدامية التي تعرض لها ومنها تفجير الكرادة الدامي الذي وقع في مثل هذه الأيام .

بيّنا أن العراق عاش تحديات أسهمت في تغيير واقعه إلى واقع إيجابي، وأوضحنا أن العراق في عيون الآخرين يختلف عن نظرة أهله الغارقين في التفاصيل،

كما استذكرنا يوم القدس ومعاناة أهلنا في غزة، وأشرنا إلى أن هذه المعاناة ستتحول إلى قصة نصر لشعب غزة عاجلا أم آجلا.