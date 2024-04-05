2024-04-05 22:48:09 - المصدر: منصة إيشان

قتل المدعو “أبو ماريا القحطاني”، الرجل الثاني في تنظيم “هيئة تحرير الشام” الواجهة الحالية لتنظيم “جبهة النصرة” في إدلب، جراء انفجار عبوة ضمن “سيف ذهبي” داخل مقره في مدينة سرمدا المحاذية للحدود السورية التركية ووفق مصادر سورية، فإن انفجارا دوى داخل مكتب القحطاني في أثناء قيام وجهاء المنطقة بتقديم “سيف عربي” له كعربون محبة وتقدير، […]

ظهرت المقالة بـ “سيف ذهبي”.. لغز اغتيال الرجل الثاني في جبهة النصرة أبو ماريا العراقي أولاً على Eishan.