2024-04-05 22:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تلقي القبض على (23) متهماً يمارسون القمار بينهم مطلوبين وفق المواد (28 و32) مخدرات في كركوك

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رصدت مفارز وكالة الاستخبارات (مكافحة الارهـ.ـاب والأمن السياحي) في محافظة كركوك معلومات تفيد بوجود أحد المقاهي في المحافظة تُمارس فيه العاب القمار.

على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومداهمة المقهى بعد استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على (23) متهماً بينهم مطلوبين وفق المادتين (28 و32) مخدرات.

ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بممارسة القمار.

أُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

تذكر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالخط الساخن المجاني (144) للابلاغ عن كافة الحالات المشبوهة .

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