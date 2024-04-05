الاشارات المرورية تتحول لنشرات ضوئية في بغداد.. "غناء غير منسجم" بين الضوء والواقع (فيديو)

2024-04-05 22:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رصد مراسل بغداد اليوم، وجود عمل عكسي للإشارات المرورية، وسط عدم انسجام تام بين الاشارات المرورية وحالة السير في شوارع بغداد.

وكررت مديرية المرور العامة خلال الاشهر والسنوات الماضية، اعلان تفعيل الاشارات المرورية، لكن لا تزال تقاطعات وشوارع بغداد لا تتلائم فعليًا مع الاشارات.

ويعود سبب ذلك الى الازدحامات الكبيرة في شوارع بغداد، بحيث ان الاشارات المرورية المبرمجة على توقيتات زمنية معينة، لاتتلائم مع الكثافة المرورية في شارع معين مقارنة بالشارع الذي يتقاطع معه، مايجعل المرور بحاجة الى اللجوء الى تنظيم السير يدويًا باعطاء وقت اكبر لشارع معين بسبب كثافته المرورية، مقابل وقت اقل لشارع اخر، بسبب تغيير الكثافة المرورية من شارع لاخر باختلاف الاوقات طوال اليوم.









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