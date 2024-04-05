التجارة تعلن وصول أول باخرة محملة بالحنطة الأسترالية إلى ميناء أم قصر

2024-04-05 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التجارة ، وصول اول باخرة محملة بالحنطة الاسترالية الى ميناء ام قصر لانتاج الطحين الصفر التجاري في العراق.وذكر مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في ميناء ام قصر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الباخرة LETIZIA OETKER الاولى المحملة بكمية 36 الف طن من الحنطة الاسترالية وصلت لصالح المطاحن التجارية لإنتاج الطحين الصفر التجاري في العراق و الموردة من احدى الشركات المرشحة من قبل مجلس القمح الامريكي""، لافتا الى ان "هذه الباخرة ستليها وصول باخرة اخرى محملة (50) الف طن من الحنطة الروسية يوم غد السبت" .واكد على "دعم رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة أثير الغريري لمشروع انتاج الطحين الصفر المحلي" ، مشيرا الى "أهمية هذه الباخرة في تعزيز الإمدادات الغذائية وتوفير الطحين الصفر عالي الجودة للمستهلكين، وخطوة لتعزيز الجانب الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية بمنتج الطحين الصفر".وبين الكرعاوي، أن "هذه الباخرة الاسترالية تمثل بداية جديدة لسلسلة من الكميات المتوقعة للحبوب المستوردة إلى البلاد والذي يعكس التعاون المشترك بين الشركة" والقطاع الخاص وهو كفيل بخلق فرصة جديدة لزيادة اليد العاملة".وأشار إلى أن " هذه الخطوة تعكس التزام وزارة التجارة مع مطاحن القطاع الخاص المعنية بتعزيز الاستثمار في مجال توفير الطحين الصفر كذلك لتحسين قدرة القطاع، على التنافس في السوق المحلية والتدرج في انتاج طحين الصفر محلياً وعدم الاعتماد على الطحين الصفر المستورد" .واضاف ان "عمل الشركة هو تنسيقي لغرض نجاح هذا المشروع الواعد وتشجيعاً للقطاع الخاص للنهوض بالصناعة المحلية للبلاد ".ويذكر الى ان هناك دراسة قد قدمها مجلس القمح الامريكي قبل ثمانية اشهر لانتاج الطحين الصفر في العراق.