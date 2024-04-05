2024-04-05 23:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} اصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم التنبؤ الجوي تقريرها الخاص بتأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر ابتداءً من يوم الاحد المقبل.

وقال عامر الجابري مدير اعلام الانواء الجوية لوكالة {الفرات نيوز}: "حتى الان الحالة الجوية ليوم غد السبت مستقرة ومؤشرات الى تعرض البلاد لانخفاض بدرجات الحرارة، فضلا تساقط لامطار تكون خفيفة او متوسطة الشدة".

ونوه الجابري الى ان "الامطار قد تكون رعدية احيانا، والتوقعات في يوم الاثنين تكون خفيفة الى متفرقة".

واكد: "نهاية الاسبوع سيكون تساقط للامطار وتكون متوسطة ورعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة والمتابعات مستمرة لتحديد مناطق هطول الامطار وشدتها".

رغد دحام