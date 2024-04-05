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استخبارات الحشد تفكك شبكة مخدرات في نينوى

استخبارات الحشد تفكك شبكة مخدرات في نينوى
استخبارات الحشد تفكك شبكة مخدرات في نينوى
2024-04-05 23:42:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك شبكة تتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى"، مبينة ان " ذلك جاء خلال عملية امنية، حيث تمكنت القوة على المتهمين: (أ.م.أ) و(ع.م.أ) و(ع.ح.أ)." 
وأضافت، أن "الشبكة كانت تروم توزيعها مع اداوت للحقن والتعاطي في مدينة الموصل"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين".



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