استخبارات الحشد تفكك شبكة مخدرات في نينوى

2024-04-05 23:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في محافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك شبكة تتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى"، مبينة ان " ذلك جاء خلال عملية امنية، حيث تمكنت القوة على المتهمين: (أ.م.أ) و(ع.م.أ) و(ع.ح.أ)."وأضافت، أن "الشبكة كانت تروم توزيعها مع اداوت للحقن والتعاطي في مدينة الموصل"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين".