استخبارات الحشد تفكك شبكة مخدرات في نينوى
2024-04-05 23:42:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك شبكة تتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى"، مبينة ان " ذلك جاء خلال عملية امنية، حيث تمكنت القوة على المتهمين: (أ.م.أ) و(ع.م.أ) و(ع.ح.أ)."
وأضافت، أن "الشبكة كانت تروم توزيعها مع اداوت للحقن والتعاطي في مدينة الموصل"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين".
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك شبكة تتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى"، مبينة ان " ذلك جاء خلال عملية امنية، حيث تمكنت القوة على المتهمين: (أ.م.أ) و(ع.م.أ) و(ع.ح.أ)."
وأضافت، أن "الشبكة كانت تروم توزيعها مع اداوت للحقن والتعاطي في مدينة الموصل"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين".