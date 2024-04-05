2024-04-05 23:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، القاء القبض على (23) متهماً يمارسون القمار بينهم مطلوبين وفق المواد (28 و32) مخدرات في كركوك.وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات (مكافحة الارهـاب والأمن السياحي) في محافظة كركوك رصدت معلومات تفيد بوجود أحد المقاهي في المحافظة تُمارس فيه العاب القمار".واضاف انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومداهمة المقهى بعد استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على (23) متهماً بينهم مطلوبين وفق المادتين (28 و32) مخدرات، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بممارسة القمار".وتابعت: "أُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل."