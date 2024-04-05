السيد السيستاني يبدي أسفه لعجز العالم أو تعاجزه عن إيقاف حرب الإبادة في غزة

2024-04-05 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبدى المرجع الديني، السيد علي السيستاني، في أحدث ظهور له، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن "أسفه لعجز العالم أو تعاجزه عن إيقاف حرب الإبادة في قطاع غزة" المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

واستقبل السيد السيستاني بمكتبه في النجف بحسب بيان أطلعت عليه "بغداد اليوم"، "عائلة الطفلة اللبنانية (أمل الدرّ) التي استشهدت إثر اعتداء اسرائيلي على جنوب لبنان مؤخراً".

وأبدى السيد السيستاني، بحسب البيان، "تعاطفه مع عائلة الطفلة الشهيدة ودعا لهم بالصبر والسلوان كما دعا للشعب اللبناني– ولا سيما أهالي الجنوب – بالخير والبركة وأن يجنّبهم الله كل سوء ومكروه".

وأشار السيد السيستاني، الى "تواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة وأبدى أسفه العميق لعجز العالم أو تعاجزه عن إيقافها".

يشار الى ان هذا هو ثاني موقف للمرجع السيستاني عن أحداث حرب غزة منذ بدأها بعد 7 تشرين الأول 2023، حيث أصدر بياناً عقب أيام من الحرب أنتقد فيه "من يساند هذه الأعمال الإجرامية ويبرّرها بذريعة الدفاع عن النفس!".

وأكد، إنّ "إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني - المستمرة منذ سبعة عقود - بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة

وتجاوز عدد شهداء غزة لغاية اليوم الجمعة أكثر من 33 ألف شهيد مع دمار كبير وواسع للمباني.