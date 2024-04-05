"نحارب الأدوية المهربة".. وزير الصحة: مركز لعلاج السرطان في كل محافظة

2024-04-05 23:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن التخطيط لانشاء مراكز لعلاج الأورام السرطانية في كل محافظة، فيما أشار الى ان، الوزارة "تحارب الأدوية المهربة".

وقال الحسناوي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لمركز الرافدين للحوار، تابعتها "بغداد اليوم، "سوف يكون لدينا مركز متخصص في معالجة الاورام السرطانية في كل محافظة" داعيا القطاع الطبي الخاص الى "مشاركة وزارة الصحة في احصائيات المرضى لديهم لوضع خطط اكثر دقة للرعاية الصحية في العراق".

وشدد "يجب ان لا يخشى احد من شيء اسمه استقطاع مالي لان صندوق الضمان الصحي يتضمن آلية لزيادة جودة الخدمات الطبية وزيادة الرقابة عليها ودعمها ماليا بنسبة عالية".

وتابع الحسناوي "عندما توليت الوزارة في اول مرة 2010 كان التحدي أمنياً وكانت الظروف الأمنية صعبة، وعندما خرجت من الوزارة باسبوع ألغيت بعض البرنامج والمشروعات التي اقدمنا على إنشائها".

ولفت الى ان "وزارة الصحة ملزمة بالعمل بأجهزة الدفع الالكترونية لكن مع ذلك لا يوجد لدينا تشدد في المستشفيات بخصوص هذا الموضوع".

وأوضح "لدينا عدد لا بأس به من مراكز الرعاية الصحية المتخصصة في علاج مدمني المخدرات ومعاملتهم بوصفهم مرضى، ولدينا مشروع لافتتاح خمسة مراكز متخصصة في خمس محافظات رغم انها لا تكفي".

وبين الحسناوي "نعمل على ترسيخ الثقة بين المواطن والخدمات الطبية الحكومية، من خلال تقديم عشرات الالاف من العمليات الخاصة والكبرى واستقبال ملايين المرضى شهرياً، وعلى النخب الثقافية والاعلام المنصف التعاون مع الوزارة لمعالجة النظرة السلبية لدى بعض الناس تجاه خدماتنا".

وأكد وزير الصحة "نحارب الأدوية التي تدخل بصورة غير شرعية واصدار عقوبات رادعة بهم، مشروع التتبع الدوائي لفحص الادوية الموجودة في الصيدليات والزامها بوضع لواصق المنشأ والاسعار ونحتاج الى ثقافة مجتمعية في هذا الخصوص".

ونوه الى ان لدى الوزارة "فائض في بعض التخصصات الطبية ونحتاج الى بعض التخصصات من ضمن خريجي المجموعة الطبية".