2024-04-05 23:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أبدى المرجع الديني علي السيستاني، أسفه العميق لعجز العالم عن إيقاف حرب الإبادة في غزة. وذكر مكتب المرجع الاعلى في بيان تلقته “إيشان”، أن “سماحة السيستاني دام ظله استقبل عائلة الطفلة اللبنانية أمل الدرّ التي استشهدت إثر اعتداء اسرائيلي على جنوب لبنان مؤخراً، وأبدى تعاطفه مع عائلتها ودعا لهم بالصبر والسلوان، كما دعا للشعب اللبناني […]

ظهرت المقالة السيستاني يبدي أسفه العميق لعجز العالم عن إيقاف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني أولاً على Eishan.