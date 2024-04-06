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الشرطة يتغلب على نفط الوسط والقوة الجوية على الطلبة في دوري نجوم العراق

الشرطة يتغلب على نفط الوسط والقوة الجوية على الطلبة في دوري نجوم العراق
الشرطة يتغلب على نفط الوسط والقوة الجوية على الطلبة في دوري نجوم العراق
2024-04-06 00:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق الشرطة، على نفط الوسط 1-0، مساء اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، في الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق.

وسجل هدف الفوز نجم الشرطة والمنتخب الوطني مهند علي (ميمي)، د 55 من الشوط الثاني.

وحافظ القيثارة على صدارته للدوري برصيد 48 نقطة وبفارق الأهداف عن ملاحقه القوة الجوية.

وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها فاز الجوية على الطلبة 2-1 في ديربي بغداد، سجلهما أيمن حسين لفريقه الصقور د (45 و83)، بينما جاء هدف الأنيق بتوقيع محمد سويعيد.

وحافظ الجوية على وصافته للدوري برصيد 48، وتراجع الطلبة للمركز السابع برصيد 31 نقطة. 

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