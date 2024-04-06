الشرطة يتغلب على نفط الوسط والقوة الجوية على الطلبة في دوري نجوم العراق

2024-04-06 00:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق الشرطة، على نفط الوسط 1-0، مساء اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، في الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق.

وسجل هدف الفوز نجم الشرطة والمنتخب الوطني مهند علي (ميمي)، د 55 من الشوط الثاني.

وحافظ القيثارة على صدارته للدوري برصيد 48 نقطة وبفارق الأهداف عن ملاحقه القوة الجوية.

وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها فاز الجوية على الطلبة 2-1 في ديربي بغداد، سجلهما أيمن حسين لفريقه الصقور د (45 و83)، بينما جاء هدف الأنيق بتوقيع محمد سويعيد.

وحافظ الجوية على وصافته للدوري برصيد 48، وتراجع الطلبة للمركز السابع برصيد 31 نقطة.