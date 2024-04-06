المندلاوي يدعو الحكومة إلى تبني مشروع قرار إيقاف العدوان الصهيوني

2024-04-06 00:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي ، الحكومة إلى تبني مشروع قرار إيقاف العدوان الصهيوني ، فيما جدد التزامه بموقف المرجعية العليا في منع مخططات المحتل وإنهاء مأساة الفلسطينيين .وقال المندلاوي في كلمة القاها اليوم الجمعة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس لنصرة الشعب الفلسطيني، والذي اقامه المجلس الأعلى الإسلامي، تحت شعار (القدس ضمير الإنسانية)، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نقف اليوم بإجلال أمام تضحيات شهداء فلسطين والمقاومة الإسلامية والعربية، ونحيي روح الشهيدين الكبيرين الحاج الحاج أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني ومن التحق بركبهما وسار على دربهما، فقد جسّد الشهيدان بحضورهما الفكري والجهادي الميداني في كل الساحات والميادين أهمية الثبات والمقاومة للخلاص من الظلم والإرهاب".واعرب رئيس مجلس النواب بالنيابة، عن "ادانة مجلس النواب للاعتداءات الإرهابية والوحشية لكيان الاحتلال الصهيوني، منبهاً مجلس الأمن والنظام الدولي بعدم التزام الكيان الصهيوني المستمر والفاضح لقرارات الشرعية الدولية وتهديداته للسلم والأمن الدوليين، داعياً الحكومة ومن خلال الجهد الدبلوماسي عبر المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة إلى تبني مشروع (قرار إيقاف العدوان الصهيوني، مع فرض التدابير اللازمة لتنفيذه وفقاً للبند السابع، ومحاسبة الكيان الغاصب لخرقه القانون الدولي وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة)".وطالب المندلاوي بمواصلة الدعم للمقاومة في فلسطين وفي خط الدفاع الأول عنها في لبنان وسوريا واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران وعموم العالم، فيما قدم شكره لجهود القائمين على المؤتمر، والمتبنين والداعمين للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في السعي نحو تحقيق مطالبه وتحرير أرضه وعودة أبنائه اللاجئين، وإقرار حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.