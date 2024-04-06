2024-04-06 00:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، ان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، كلف اللواء جاسم يحيى الزبيدي معاوناً لقائد جهاز مكافحة الارهاب.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني كلف الزبيدي بالمنصب الجديد إضافة الى مهامه كمنسق أمني لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

يشار الى ان، اللواء الزبيدي هو عضو المتابعة في مكتب رئيس الوزراء لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد.



