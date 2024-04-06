السامرائي يبحث مع الكسنزاني المستجدات والتطورات في العراق

2024-04-06 01:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، مع رئيس الطريقة الكسنزانية نهرو الشيخ محمد الكسنزاني، المستجدات والتطورات في العراق.

وقال مكتب السامرائي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استقبل في مقره ببغداد رئيس الطريقة العليّة القادرية الكسنزانية في العالم نهرو الشيخ محمد الكسنزاني".

وأضاف، أنه "جرى في اللقاء بحث الأوضاع السياسية الراهنة، وآخر المستجدات والتطورات في العراق، كما تم التأكيد على تعزيز ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات، واهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاقات السياسية والاستحقاقات الدستورية".