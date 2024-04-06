2024-04-06 01:54:09 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي بـ 41 نقطة، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة. […]

ظهرت المقالة وسط توترات جيوسياسية.. الذهب يحلق لمستويات غير مسبوقة عالمياً أولاً على Eishan.