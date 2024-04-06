2024-04-06 01:54:09 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات من داخل البيت الأبيض تتضمن وجود حالة قلق شديدة لدى الإدارة الأميركية من الرد الإيراني الوشيك على إسرائيل. وتوعدت طهران، إسرائيل بصفعة قوية، رداً على قصفها مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق والتي قتل فيها عدد من الضباط الكبار بالحرس الثوري الإيراني. ونقل الإعلام الأمريكي عن مسؤولين لم يسمهم بأن “إدارة […]

ظهرت المقالة العد التنازلي بدأ.. إسرائيل على موعد مع هجوم إيراني “كبير” الأسبوع المقبل أولاً على Eishan.