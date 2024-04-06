فيحان يدعو المستثمرين الخليجيين لزيارة بابل: سنوفر لكم كافة التسهيلات

2024-04-06 03:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت حكومة محافظة بابل يوم الجمعة، الدعوة للمستثمرين الخليجيين لزيارة المحافظة والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها.

وقال محافظ بابل عدنان فيحان لوكالة شفق نيوز؛ "أدعو جميع المستثمرين الخليجيين الى الحضور الى بابل و سنوفر لهم التسهيلات اللازمة كافة".

وكان فيحان أقر في نفس المؤتمر بوجود نقص في الخدمات، مشيرا إلى أن بابل تعيش مشاكل عديدة.

وأضاف فيحان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "هنالك عدة اسباب ادت الى تراكم التراجع في الخدمات، أولها لا يوجد تخطيط حقيقي و صحيح"، لافتا إلى أنه "اذا راجعنا الموازنات في السنوات السابقة لا نجد اي ترابط ما بين الموازنات، سنجد خللا ادارياً في المحافظة، وان إدارات الدوائر في بابل لا تشكو الترهل فقط و لكن يوجد شعور في هذه الدوائر بعدم المسؤولية".