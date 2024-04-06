وصول باخرة حنطة استرالية الى ميناء أم قصر لانتاج الطحين الصفر

2024-04-06 03:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، عن وصول الباخرة LETIZIA OETKER الأولى المحملة بكمية 36 الف طن من الحنطة الاسترالية لصالح المطاحن التجارية لإنتاج الطحين الصفرالتجاري في العراق والموردة من إحدى الشركات المرشحة من قبل مجلس القمح الامريكي.

وبحسب بيان لوزارة التجارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي لمدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، في ميناء ام قصر للإعلان عن وصول أول باخرة تليها وصول باخرة اخرى محملة بـ(50) الف طن من الحنطة الروسية يوم غد السبت.

واكد المدير العام على "دعم رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة أثير الغريري لمشروع انتاج الطحين الصفر المحلي"، مشيرا إلى "أهمية هذه الباخرة في تعزيز الإمدادات الغذائية وتوفير الطحين الصفر عالي الجودة للمستهلكين، وخطوة لتعزيز الجانب الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية بمنتج الطحين الصفر".

وبين الكرعاوي، أن "هذه الباخرة الاسترالية تمثل بداية جديدة لسلسلة من الكميات المتوقعة للحبوب المستوردة إلى البلاد والذي يعكس التعاون المشترك بين الشركة" والقطاع الخاص وهو كفيل بخلق فرصة جديدة لزيادة اليد العاملة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تعكس التزام وزارة التجارة مع مطاحن القطاع الخاص المعنية بتعزيز الاستثمار في مجال توفير الطحين الصفر كذلك لتحسين قدرة القطاع" على التنافس في السوق المحلية والتدرج في انتاج طحين الصفر محلياً وعدم الاعتماد على الطحين الصفر المستورد".

وأضاف أن "عمل الشركة هو تنسيقي لغرض نجاح هذا المشروع الواعد وتشجيعاً للقطاع الخاص للنهوض بالصناعة المحلية للبلاد".

ويذكر الى ان هناك دراسة قد قدمها مجلس القمح الامريكي قبل ثمانية أشهر لإنتاج الطحين الصفر في العراق.