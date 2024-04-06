باريس يخطط لجعل فينيسيوس ثاني أغلى صفقة في التاريخ

2024-04-06 03:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأصبح ريال مدريد مهددا بخسارة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يحظى باهتمام العديد من كبار أندية أوروبا.ومع الوصول المحتمل للفرنسي كيليان مبابي إلى مدريد الصيف المقبل، فإن مستقبل الدولي البرازيلي يبقى محل شك.وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.وبحسب صحيفة "مونتو ديبورتيفو" الكتالونية، نقلا عن تقارير صحفية، فإن باريس سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ ضخم نظير التعاقد مع فينيسيوس.ويريد باريس سان جيرمان تعويض رحيل كيليان مبابي عن النادي، عبر التعاقد مع فينيسيوس جونيور مقابل 200 مليون يورو.وحال موافقة الريال على بيع لاعبه بهذا المبلغ، سيكون فينيسيوس بذلك ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد مواطنه نيمار (222) مليون يورو.يأتي ذلك في ظل تقارير أخرى تفيد باهتمام ليفربول وتشيلسي بضم فينيسيوس، الذي يصنف كأحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة.رغم ذلك، لا يخطط النادي الملكي للتخلي عن جناحه الأيسر، الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.وخاض فينيسيوس صاحب الـ23 عاما 22 مباراة فقط هذا الموسم بسبب الإصابات، ليسجل خلالها 18 هدفا، فيما صنع 8 آخرين.